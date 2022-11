Ultime Notizie – Maltempo | allerta arancione e gialla sabato 5 novembre | in quali regioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Temporali e venti di burrasca su diverseitaliane. Domani, 5, la Protezione Civile ha diramato un’meteoper Sicilia e Calabria. Previste precipitazioni da sparse a diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento, oltre a mareggiate lungo le coste esposte. Dal pomeriggio di domani attesi, inoltre, venti da forti a burrasca su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su zone costiere molisane, Gargano e crinali appenninici con mareggiate lungo le coste. Valutata, inoltre,, in Molise, Campania, Puglia, Basilicata e su alcuni settori dell’Abruzzo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione