Ultime Notizie – Lavoro | per profili It almeno 2 offerte a settimana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si allarga il perimetro dell‘occupazione per iIt ed 1 su 3 è già pronto a cambiarenei prossimi 6 mesi mentre il 21% ricevedue. Stando allo studio commissionato da Codemotion a InTribe, e presentato a HRmeetsDev che promuove l’incontro tra risorse umane e professionisti It, il 32% dei lavoratori del settore tra le motivazioni per cambiare posto dici sono formazione continua (41%), progetti interessanti (38%), allineamento con la vision aziendale (33%). I più propensi a cambiare sono i DevOps mentre i Data Scientist sono i lavoratori che ricevono piu?. Molto meno rilevante secondo la ricerca è la Ral indicata dal 23% degli It: oltre 1 azienda su 2 offre mediamente meno di 40mila euro, cifra per la quale solo ...