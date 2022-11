Ultime Notizie – Finlandia | premier Marin scagionata per party | “Nessuna condotta illecita”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lafinlandese Sannaè statadall’inchiesta sui filmati che la riprendevano a ballare ad alcune feste, il primo emerso lo scorso agosto. Non c’è “alcuna ragione per sospettare ladinell’esercizio delle sue funzioni o di negligenza rispetto ai suoi doveri ufficiali”, sostiene l’inchiestada Tuomas Poysti, cancelliere della giustizia. Questa estateaveva detto di aver trascorso “una serata con gli amici” e che i video sono stati “girati in locali privati”. “Sono un essere umano. E anche io a volte desidero gioia, luce e divertimento in mezzo a queste nuvole scure”, aveva detto. Numerose sono però state le denunce al cancelliere che sostenevano chenon fosse idonea ...

Borse europee euforiche e Milano corre insieme a loro. In Borsa lesono tutte positive: la scommessa sulla riduzione delle misure anti Covid in Cina accende le Borse europee dopo due sedute consecutive di calo. E il rapporto mensile sul mercato del ...#Inter - Buoneper Inzaghi sul fronte #Brozovic: il croato oggi ha svolto l'intero ... Il centrocampista è in via di recupero dopo lesettimane passate ai box. Oggi intanto ha lavorato ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...R, RS e Moto2 Edition, in serie limitata, la naked media di Hinckley punta al prima di categoria. 765 cc, 130 cavalli e comparto sospensioni Öhlins per la top di gamma; prezzi da 10.295 € ...