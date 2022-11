Ultime Notizie – Covid oggi Italia | da 7 a 4 regioni con ricoveri sopra soglia 15%

(Di venerdì 4 novembre 2022) Scendono a 4, tre in meno rispetto alle 7 della settimana scorsa, le/province autonomene conlad’allerta del 15%. Lo riporta la tabella degli indicatori decisionali su incidenza, aree mediche e intensive, con i dati del monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. L’occupazione in area medica supera questo dato in Friuli Venezia Giulia (17%) e Liguria (15%), alle quali si aggiungono la Valle d’Aostaal 20% (20,9%) e l’Umbriail 30% (33,5%). Relativamente alle terapie intensive, l’occupazione più alta si registra in Umbria (7,1%), seguita dal Molise (5,1%), seguita da Calabria ed Emilia Romagna (3,7%), Veneto (3,4%) e Marche (3%). Per tutte le altre...

Se il tycoon fino ad oggi non ha mai dato alcuna ufficialità in merito, nelleore ha fatto delle dichiarazioni molto esplicite che fanno propendere proprio alla sua ricandidatura per il 2024. ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Confermati otto dei nove consiglieri uscenti, con una sola novità nell'area Centro rispetto alle ultime elezioni. Questa la composizione del nuovo consiglio: area Nord Giacomo Diciannove, Sergio ...Al Gewiss Stadium è sfida di vertice. L'Atalanta di Gasperini, seconda in classifica a 27 punti, ospita il Napoli di Spalletti capolista a 32. Gara valida per la tredicesima giornata ...