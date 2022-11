Ultime Notizie – Covid Italia | 166 824 contagi e 496 morti | primo bollettino settimanale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Numeri delin27 ottobre-3 novembre, regione per regione, neldi Protezione Civile e ministero della Salute Sono 166.824 i nuovida Coronavirus intra il 27 ottobre e il 3 novembre 2022, secondo il– regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 496. Questi i dati e i numeriaggiornati. Nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, sono stati registrati 38.996 nuovida Coronavirus ine 87. Sono stati 242.433 i tamponi effettuati e con un tasso di positività al 16,08%. Gli attualmente positivi ...

Il Sole 24 ORE

Ledi Licenziamenti e inserzionisti in fuga: caos a Twitter, che blocca l'accesso alla sede ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...L'immagine conta e la Russia lo sa. Nellesettimane, che stanno diventando lentamente mesi, la repressione Ucraina sta spaventando ... e Konstantin Malofeyev, rende noto il sito di... Ucraina ultime notizie. Kherson, filorussi annunciano coprifuoco 24 ore su 24, poi il dietrofront Si registra in Italia un significativo aumento di casi di sindromi simil-influenzali: nella 43° settimana del 2022 (dal 24 al 30 ottobre) l’incidenza è pari a 4,8 casi per mille assistiti. Lo ...Il leader del Mondiale ha vissuto un venerdì in salita, faticando tantissimo nella FP1, ma trovando poi la strada per riportarsi nella top 10 e a soli 5 millesimi dal rivale Quartararo. Il ducatista h ...