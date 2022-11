Ugolini su Kvaratskhelia | Ha mal di schiena | si tenterà il recupero per il match contro l' Empoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 novembre 2022) Massimo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sulle condizioni di Khvicha, che non prenderà parte alla trasferta di Bergamo: “ha una lombalgia, un mal diche già si portava da un paio di giorni dopo un colpo subito a Liverpool in un contrasto di gioco. -affrrma- Nelle ultime ore ha forzaro, ma sul finire dell'allenamento ha sentito il riacutizzarsi di questo fastidio e dunque si è deciso di non rischiare. Il georgiano resterà a Napoli, cercheranno di recuperarlo per la partital'. -prosegue- A sostituirlo sarà probabilmente Raspadori, l’alternativa è Elmas che in quel ruolo gioca in nazionale. Ma la probabile catena di sinistra sarà Mario ...