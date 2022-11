Udinese - Lecce 1 - 1 | Beto risponde a Colombo

Finisce 1 - 1 tra, risultato che ancora una volta penalizza i pugliesi, per un tempo dominatori della partita ma incapaci di segnare il secondo gol che avrebbe chiuso i conti. Continua la sua discesa ...22.40 Anticipo Serie A,1 - 1 L'rimonta il vantaggio del. Pari l'anticipo del 13° turno. Partono forte i salentini. Strefezza dalla distanza centra la base del palo (2'). Al 33' Colombo vince un ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’Udinese è la squadra contro la quale il Lecce ha vinto più gare in Serie A (10 in 28 incontri), compresa la più recente, vinta per 2-1 in casa dei friulani grazie… Leggi ...