Ucraina ultime notizie Kherson | filorussi annunciano coprifuoco 24 ore su 24 | poi il dietrofront

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il G7 “chiede ancora una volta alla Russia di fermare immediatamente la sua guerra di aggressione contro l’”: così il comunicato finale del G7 a Munster. L'organismo internazionale avverte poi Mosca che non permetterà di far patire fame e freddo alla popolazionee continuerà a fornire aiuti. Zelensky: per ora niente trattative con Mosca, non sarò al G20 di Bali se ci parteciperà Putin

