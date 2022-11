Ucraina | Putin | “Evacuare i civili da Kherson”

...dei cittadini e' coerente con il sostegno al diritto internazionale calpestato per colpire l'. Perche' la mobilitazione sia vasta e unitaria valgano le parole di Papa Francesco: 'fermi ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sollecitato il presidente russo Vladimira prolungare l'accordo che consenta il passaggio sicuro delle spedizioni di grano dall'per evitare una seria crisi alimentare. "Esorto il presidente russo a non rifiutare di estendere l'...Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky non partecipera' al vertice del G20 in Indonesia se sara' presente il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso… Leggi ...Grazie alla conferma della partecipazione della Russia sull'accordo sui corridoi verdi Con il via libera della Russia all’accordo riprendono le spedizioni anche verso l’Italia dove sono arrivate dall’ ...