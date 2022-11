Ucraina | partito Insieme | ' auspicio pace e assetto europeo includente Russia'

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Unendosi a tutte le voci che oggi invocano e pregano per laauspica vivamente che tutte le parti del conflitto russo-ucraino dimostrino concrete disponibilità ad avviare un processo diche ristabilisca l'integrità e sovranità dell', e ne assicuri la sicurezza nel contesto di un complessivoche includa pienamente anche la Federazione Russa". Così in una nota ildi centro ed ispirazione cristiana. "Un quadro che permetta la ricostruzione delle enormi distruzioni belliche e garantisca pienamente i diritti di tutte le minoranze etniche e linguistiche. A questo scopo - prosegue - auspica che siano fatti passi concreti che dimostrino la buona volontà delle parti. Che la ...

