Ucraina | Medvedev | “Abbiamo obiettivo sacro | sconfiggere Satana”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “l’opportunità di mandare tutti i nemici nella Geenna infuocata, ma questo non è il nostro compito. Ascoltiamo le parole del Creatore nei nostri cuori e le obbediamo. Queste parole ci danno uno scopo. L’è fermare il comandante supremo dell’inferno, non importa il nome che usa:, Lucifero o Iblis”. Lo ha dichiarato l’ex presidente russo, Dmitry, in un messaggio in occasione della Giornata dell’unità nazionale. “Perché il suoè la morte. Il nostroè la vita. La sua arma è una bugia intricata. E le nostre armi sono la verità. Ecco perché la nostra causa è giusta. Ecco perché la vittoria sarà nostra”, ha proseguito, citato dal Guardian. L’ex presidente ha proseguito che i ...

L'Ucraina ha chiesto agli ispettori di visitare le sue centrali nucleari per smentire le affermazioni della Russia secondo cui Kiev intende utilizzare una "bomba sporca". Sempre l'Agenzia......il diritto di lasciare l'accordo sul grano in caso di nuova violazione da parte dell'Ucraina dei ... 2022 - 11 - 02 13:40:32: moratoria pena di morte può essere annullata La moratoria sulla pena ... Sono 4,5 milioni gli ucraini che questa notte si ritrovano senza elettricità' a causa degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ...