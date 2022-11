Ucraina | Mattarella | ' la pace continua a gridare la sua urgenza' **

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Sono passati molti mesi senza che si intraveda uno spiraglio. Eppure lala sua. Unagiusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino. Perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio, a Bari per il 4 novembre, parlando della guerra in Ucraina.

Agenzia ANSA

Un altro messaggio di pace , un altro forte appello affinché 'si ponga fine alla guerra ine si avviino seri negoziati '. Papa Francesco intervenendo al Forum per il Dialogo in corso ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Ministro della Difesa, Guido ... più che mai, l'odierna aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l', ci chiama alla ... Ucraina: Mattarella, pace è valore da coltivare e preservare Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino. Perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra". Lo ha detto ...In questa edizione: Mattarella: Rendiamo onore alle forze armate, Ucraina, Kiev: senza luce 450mila case, Meloni in Ue: Priorità difesa dei confini, I ...