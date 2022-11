Ucraina | la diretta – Parolin | “Da Mosca piccoli segnali Appello per la pace anche a Zelensky” Kiev | senza luce 450mila case

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il segretario di Stato vaticano, a margine del Forum per il Dialogo in corso in Bahrein, sottolinea l’importanza di non strumentalizzare la manifestazione per la. Secondo i servizi britannici, la Russia minaccia di sparare ai propri soldati in ritirata: L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.