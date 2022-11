Ucraina | Gori | «Sarò alla manifestazione di Milano»

... a chi gli chiedeva se fosse paradossale oggi dover parlare ancora di conflitto, come in, ... ma anche del Pd, come il senatore Carlo Cottarelli e il sindaco di Bergamo Giorgio. Ore 10:47 - ...... di Marco Cappato (Radicali), di Carlo Cottarelli (senatore Pd) e di Giorgio(sindaco di ... una partecipazione a una manifestazione a sostegno della popolazioneè forse il preludio di un ...L'ex vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia aderisce alla manifestazione all'Arco della Pace convocata dal Terzo Polo. Furia del Carroccio: "Ha scelto di virare a sinistra dopo ...L'ex vicepresidente della Regione Lombardia parteciperà all'iniziativa organizzata per sabato 5 novembre all'Arco della Pace. Alla manifestazione ha aderito anche Carlo Cottarelli. Fontana nomina il f ...