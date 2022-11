Ucraina | Crosetto | se situazione non cambia sesto decreto aiuti

(Di venerdì 4 novembre 2022) "In una fase così complessa come quella che stiamo vivendo la sola cosa che non possiamo fare è perdere il contatto con i nostri alleati internazionali, la Ue e l'alleanza atlantica e dunque c'è un ...

... se non cambierà la situazione inci sarà un sesto decreto per un nuovo invio di aiuti militari", spiega il ministro della Difesain una lunga intervista ad Avvenire. E va avanti: "...... Ignazio La Russa e Guido, non scoraggiandosi nei molti momenti difficili. Una lunga ... La posizione a favore di Putin nella guerra all', rettificata in parte nelle pagine di questo ...Roma, 4 nov. (askanews) - 'In una fase così complessa come quella che stiamo vivendo la sola cosa che non possiamo fare è perdere il contatto con ...Le ultime notizie di oggi 4 novembre 2022 sulla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte abbattuti otto droni kamikaze. Zelensky: 4,5 milioni senza elettricità per attacchi russi. Kiev punta a conquis ...