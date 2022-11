Ucraina | altre armi da Usa | per la prima volta anche tank

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti invieranno all’altri aiuti militari per un valore di quattrocento milioni di dollari e, per la, forniranno45 carri armati. Come ha detto la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh in conferenza stampa si tratta di carri armati sovietici del modello T 72 che “gli ucraini sanno usare” e che arriveranno inentro la fine dell’anno. Oltre ai carri armati gli Stati Uniti manderanno 250 mezzi corazzati per il trasporto di personale, 40 barche blindate, 1.100 droni, missili per la difesa antiaerea Hawk emunizioni. IT-72 arrivano dalla Repubblica Ceca, la metà dei quali sono stati rimodernizzati con fondi degli Usa, mentre per gli altri 45 i fondi sono arrivati dall’Olanda. Sin dall’inizio ...

