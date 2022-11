Twitter | i lavoratori scopriranno da un' email se sono stati licenziati

(Di venerdì 4 novembre 2022) Al via i licenziamenti di massa voluti da Elon Musk per rimettere in sesto l'azienda. La comunicazione sarà affidata a un messaggio di posta elettronica

Oggi alle 9 ora di San Francisco, idiriceveranno una notifica via e - mail sul loro possibile licenziamento. Musk li aveva informati con la prima comunicazione inviata a tutti i ...Ogni dipendente diriceverà un'e - mail con l'oggetto 'Il tuo ruolo in' entro le 9:00 (16.00 orario di Greenwich) , secondo una dichiarazione inviata aiche è trapelata ai ...Oggi iniziano i licenziamenti voluti da Elon Musk su Twitter, che lasceranno a casa metà della forza lavoro di Twitter: circa 3750 persone ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...