Tuttosport – Torino | tutti a cena con Vanja | sotto le maglie di Mihajlovic e Pirlo

(Di venerdì 4 novembre 2022) 2022-11-04 11:58:10 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS:, appassionatamente. Il Toro United si fortifica anche così, dopo tre vittorie consecutive (Cittadella in Coppa Italia, Udine e Milan in casa in campionato). Schierati in massa nella Trattoria dei fratelli Bravo, conMilinkovic Savic a svettare su, dall’alto dei suoi due metri e più. E nella foto ricordo, la sua testa fa capolino accanto alla maglia di Andreache è vicino a quella di Sinisa. Perché il locale è il più bipartisan che ci sia. Ospita granata e juventini. E difatti, anche i tifosi nei commenti si schierano. «Forza Toro», «Vai cuore granata», «Portateci in Europa», ...

Tuttosport

- Il suo momento è magico. Ma adesso arrivano il bello e il difficile. Il bello, perché Pietro Pellegri può finalmente prendersi il ruolo centrale che sperava di avere sin da subito nella sua ...