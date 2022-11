Tumori | Garrè Gaslini | ‘Terapie orali per gliomi pediatrici riducono ricoveri’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Tra iche colpiscono il sistema nervoso centrale, i più frequenti sono i. “L’obiettivo della terapia di questiè la guarigione, quando possibile, e la diminuzione di altre condizioni provocate dal tumore e dalle terapie. Nel caso dei, le terapie devono anche ridurre al minimo la tossicità, gli effetti tardivi e permanenti sulla crescita e lo sviluppo del bambino. Un altro aspetto importante è la possibilità di una somministrazione orale, a casa, per ridurre al minimo ricoveri e terapie endovenose, per una migliore qualità della vita del piccolo paziente e di tutta la famiglia”. Così Maria Luisa, dirigente medico dell’Emato-oncologia pediatrica dell’Irccsdi Genova, in ...