Treviso | parla il padre della 22enne travolta da un Suv | «Il ragazzo che l’ha uccisa è già libero | questo giudice ha una figlia?»

(Di venerdì 4 novembre 2022) «Alche ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà e può fare una vita normale. Io sono stato all’obitorio oggi a vedere mia». Questa la reazione durissima di Giovanni Ciobanu, ildi Miriam, la ragazza di 22 annila notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre a Pieve del Grappa, in provincia. L’uomo che l’avrebbe investita – Alessandro Giovanardi, 23 anni – è stato trovato positivo ad alcol e stupefacenti. Ieri ilper le indagini preliminari ha confermato l’arresto del, ma non la misura cautelare in carcere. Al giovane, che è accusato di omicidio stradale, è stato imposto l’obbligo di dimora e il divieto di uscire da casa dopo le 20. «Non ce l’ho con nessuno – ha aggiunto il ...

I funerali di Miriam si terranno lunedì prossimo, alle ore 15, nella chiesa di Fonte , in provincia di. Foto di copertina: ANSA - L'auto che la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre ha ...Dal Veneto invece dal 1996 , per un concerto al Palaverde di. Almeno questo quello che ... come dice Oscar Wilde, l'uomo meno s stesso quandoin prima persona. Dategli una maschera, e vi ...“Io oggi sono stato all’obitorio a vedere mia figlia, lui se la spassa”. Parla Giovanni Ciobanu, padre di Miriam, la ragazza di 22 anni travolta e uccisa l'altra notte da un’auto guidata da Alessandro ...Domani Nicola Akele tornerà con la Germani Brescia a Treviso. Ne ha parlato a riguardo a La Tribuna di Treviso: "Diciamo che questa partita per me è molto particolare, ...