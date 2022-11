Tre navi in acque italiane | su una c' è rivolta Ma Piantedosi non arretra

(Di venerdì 4 novembre 2022) Resta ferma la decisione del ministro dell'Interno: l'Italia non negherà gli aiuti a chi ha davvero bisogno ma, conclusi i soccorsi, la nave ong e chi non si trova in stato di emergenza dovranno tornare ininternazionali

Il governo non vuole cedere alle richieste di sbarco dei quasi mille naufraghi sudiverseferme nel Mediterraneo da giorni e per i quali le ong chiedono un immediato sbarco. Leggi Anche ...Il governo non vuole cedere alle richieste di sbarco dei quasi mille naufraghi sudiverseferme nel Mediterraneo da giorni e per i quali le ong chiedono un immediato sbarco. E intanto ...Il ministro dell'Interno: le navi delle Ong potranno restare nelle acque italiane solo per valutare i soccorsi, poi dovranno lasciarle. I Paesi di bandiera delle navi Ong si facciano carico dei migran ...Primo provvedimento interministeriale. A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere lì per vedere le emergenze di caratt ...