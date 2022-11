Tradizione orafa | da Benvenuto Cellini a oggi | Solo noi sappiamo coniugare artigianato e tecnologia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Licia Mattioli , Ceo di Mattioli Spa, il più antico laboratorio orafo di Torino . Mattioli ha origine nel 1860 con l'Antica Ditta Marchisio ed è diventato famoso in tutta Italia per la creazione di catene e collane d'oro intarsiate di pietre preziose e realizzate con la tecnica della lavorazione dell'oro a ciclo completo: dalla fusione del lingotto al pezzo finito. Nel 2013 Licia Mattioli ha fondato Mattioli Spa, che con 400 dipendenti è leader nel mercato orafo italiano con l'80% di export in trenta paesi e 300 punti vendita nel mondo. “Dopo le difficoltà della pandemia il mercato del gioiello è partito alla grande e abbiamo difficoltà a trovare le maestranze, per questo stiamo facendo tantissima formazione”, spiega Mattioli, “c'è una forbice tra l'offerta e la domanda. Anche nella formazione non si riesce a capire ai ragazzi quanto sono importanti ...