Totti | l’avvocato di Antonella Fiordelisi minaccia | «O le scuse o le vie legali» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 novembre 2022)diha pubblicato un messaggio in cui si chiedono ledell’ex Roma: cosa succede, concorrente del GF Vip, ha rivelato di aver avuto dei contatti in passato con Francesco, poi prontamente smentiti da Alex Nuccetelli, amico e confidente dell’ex Roma. Di tutta risposta è giunto un comunicato deidella ragazza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) IL MESSAGGIO – Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento ...