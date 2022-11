Titoli di debito europei | migranti e crisi | i retroscena delle richieste di Meloni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Serve una risposta finanziaria concreta dell'Ue contro la speculazione nel mercato dell'energia e laeconomica. È questo il messaggio recapitato da Giorgiaad Ursula von der Leyen nel faccia a faccia a Bruxelles, il primo dopo l'insediamento del nuovo governo. Come sottolineato dalla premier c'è bisogno di risorse finanziarie, prendendo come spunto il modello Sure e quindi con l'emissione didi, che portano denaro quasi a costo zero. Ucraina, energia, sanzioni alla Russia, sostegni a famiglie e imprese, immigrazione: sono questi i temi su cui si è concentrata la giornata della leader italiana, che ha ribadito che “la difesa dei confini esterni è ormai un principio assodato”. È stato anche approfondito il temapossibili modifiche al Pnrr, ...