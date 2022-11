Tifosi del Milan esultano | “Kvaratuffo | qua ti ci dispiace che salta L’Atalanta…”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Kvaratskhelia non giocherà Atalanta-Napoli, dao ironizzano sull’assenza del georgiano a Bergamo contro la squadra di Gasperini. Kvaratskhelia è infortunato e non gioca Atalanta-Napoli. Daed ironizzano. Una delle pagine social che segue ilscrive: “salterà Atalanta-Napoli…quanto ci“. Il riferimento è chiaramente al calcio di rigore guadagnato da Kvaratskhelia contro ile poi realizzato da Politano. Un rigore assegnato più che giustamente, ma evidentemente aidelproprio non riescono a dimenticarlo e continuano a rimuginarci sopra. Esattamente come fa Pioli che ricorda continuamente i tre punti persi contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ...