Ti ricordi… Ivica Surjak | che a Udine prendeva sempre la traversa Poi “si accorsero” che la porta era troppo bassa

(Di venerdì 4 novembre 2022) Di testa sì, non su punizione, e il pallone stavolta va dentro. Di fronte a sua maestà Falcao, che di lì a qualche mese avrebbe vinto lo scudetto diventando l’ottavo re di Roma. Ma anon si passa, e non solo per un problema di…porte. Già: quarant’anni fa a fermare Paulo Roberto Falcao e la sua Roma prossima campione d’Italia c’era l’se spumeggiante di Enzo Ferrari e di uno dei calciatori più sottovalutati della storia pallonara italiana: Ivan detto. Era il 1982 e l’se del presidente Mazza e di quella vecchia volpe di Franco Dal Cin direttore generale punta a non essere più soltanto la classica realtà provinciale che naviga tra la Serie B e i bassifondi della Serie A, ma qualcosa di più. Per farlo servono i calciatori forti, ovvio, e allora oltre a prendere giovani ...