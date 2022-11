The Iron Claw | il nuovo taglio di capelli di Zac Efron diventa virale online FOTO

Zac Efron al momento si trova sul set diClaw , in cui interpreta il wrestler professionista Kevin Von Erich: per questo motivo l'attore ha un aspetto terribilmente gonfio, ma è il suo nuovo taglio di capelli ad essere divenuto ...In merito allo staff , il maestro Takehiko Inoue dirige e scrive la sceneggiatura del progetto ispirato al suo manga e in tecnologia CGI , Yasuyuki Ebara (Kabaneri ofFortress) è accreditato ...On social media, fans were quick to express their feelings for Efron’s new hairstyle. “Guys I’m screaming wtf is this hair cut on Zac Efron omg,” one wrote. “Someone needs to explain to me what’s ...TheNewswire - ESS Tech (NYSE: GWH) and Burbank Water and Power have announced a new agreement for ESS to deliver a utility-scale battery storage project in Ca ...