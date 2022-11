(Di venerdì 4 novembre 2022) Grassobbio. Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A., società a capo di un gruppo tra i leader nel mercato delle tecnologie, dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2022, che registra un’dei, trascinata dalla performance del settore Ferroviario, dal recupero del settore Trencher, grazie alla performance del mercato americano e da un miglior mix del settore Energy. La marginalità del periodo è aumentata in termini assoluti rispetto ai primi nove mesi del 2021 pur scontando le ...

BergamoNews.it

... linea di credito da 15 milioni per la tracciabilità dei farmaci e dei prodotti agricoli;, ... con una parte importante dedicata alle startup in Lombardia; un nuovo programma di(...... linea di credito da 15 milioni per la tracciabilità dei farmaci e dei prodotti agricoli;, ... con una parte importante dedicata alle startup in Lombardia; un nuovo programma di(... Tesmec, accelerazione nella crescita dei ricavi: “Entro fine anno superiori a 240 milioni”