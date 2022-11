Terremoti | Curcio | ok primo giorno esercitazione Sisma Stretto

(Di venerdì 4 novembre 2022) È partita in 37 centri della Città metropolitana di Reggio Calabria ed in 19 di quella di Messina l'organizzata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, denominata "nello ...

"E' molto importante - ha detto- che sia il livello nazionale che il territorio si riapproprino di queste procedure, che in questi ultimi anni sono state poco utilizzate. Questo perché la ...Infine alle 18, alla Prefettura di Messina, è in programma una visita al Centro Coordinamento Soccorsi del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio, mentre alle 19.30 si svolgerà a ...È partita in 37 centri della Città metropolitana di Reggio Calabria ed in 19 di quella di Messina l'esercitazione organizzata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, denominata "Sisma nello S ...MESSINA - Da oggi fino a domenica 6 novembre si svolgerà a Messina l'esercitazione “Sisma dello Stretto 2022” sul rischio sismico, promossa dal ...