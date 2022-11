Teresa Cilia nuovo amore dopo Salvatore Di Carlo? Ecco chi sarebbe FOTO

(Di venerdì 4 novembre 2022) Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, il matrimonio traDiè giunto al termine. In queste ore, però, sul web si sta molto parlando del fatto che la donna potrebbe aver incontrato un. In particolar modo,essersi mostrata particolarmente sofferente L'articolo proviene da KontroKultura.

News e Anticipazioni Uomini e Donne

Questa sera, ex volto di Uomini e Donne, ha aperto sul suo profilo Instagram un box domande per tutti i suoi fedelissimi follower. In questo modo, l'influencer ha avuto la possibilità di ...Il matrimonio tra l'ex corteggiatore e l'ex tronista è finito da qualche tempo: si erano sposati in Sicilia nel 2016 Anche il matrimonio trae Salvatore di Carlo è giunto al termine. A rendere ufficiale la loro rottura è stata proprio l'ex tronista che nel frattempo è rimasta sempre molto attiva sui social. Diversamente, ... Nuovo amore per Teresa Cilia « News e Anticipazioni Uomini e Donne Su richiesta dei sindaci dei Comuni di Santa Teresa di Riva e Sant'Alessio Siculo, Danilo Lo Giudice e Domenico Aliberti, si è svolta quest’oggi in ...Teresa Cilia e Salvatore di Carlo non sono più una coppia ormai, da qualche mese. E' noto a tutti che l'ex tronista stia soffrendo parecchio ...