Tennis | Atp Parigi-Bercy | Alcaraz si ritira e Rune in semifinale

(Di venerdì 4 novembre 2022), 4 nov. - (Adnkronos) - Holgervola inal torneo Atp Masters 1000 di(veloce indoor, montepremi 5.415.410 euro). Il 19enne danese, numero 18 del mondo, sfrutta il ritiro per un problema ai muscoli addominali del coetaneo spagnolo Carlos, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, nel corso del tie-break del secondo set quandoera in vantaggio per 6-3, 6-6 (3-1).affronterà inil 22enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo e del seeding, vincitore sullo statunitense Frances Tiafoe, numero 21 Atp, per 6-1, 6-4.

Per me è importante che lui veda ilcome un divertimento, uno sport che può aiutarlo a ... Photo credit: TwitterMa se i suoi atteggiamenti scontentano qualcuno, il suomette d'accordo chiunque: diventerà ... lo slancio finale potrebbero darglielo proprio le Intesa Sanpaolo Next GenFinals, dove torna ...Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere la seconda edizione delle Nitto ATP Finals che si svolgerà al Pala Alpitour, la più grande arena sportiva al coperto in Italia, dal 13 al 20 novembre pr ...Torino si prepara a una pioggia di palline da tennis, come preannuncia la campagna di comunicazione degli eventi che accompagneranno le Atp Finals. Torino sul modello Eurovision Il programma, ...