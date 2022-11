Tennis | Alcaraz | ' non so se ci sarò alle Atp Finals'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Parigi, 4 nov. - (Adnkronos) - A pochi giorni dATPdi Torino è scattato l'allarme per Carlos. Lo spagnolo, n. 1 al mondo, si è ritirato nei quarti di finale al Masters 1000 di Parigi Bercy per un problema agli addominali, accusato nella parte finale del secondo set. "Non so se ciATP- ha dettosubito dopo l'incontro con Rune - Devo andare a casa, fare degli esami e verificare l'entità del problema". I tempi, d'altronde, sono ristretti visto che il 13 novembre ci saranno i primi incontri sul cemento indoor del PalaAlpitour. In caso di forfait di, tra gli otto "maestri" entrerebbe lo statunitense Taylor Fritz, attualmente prima riserva.ha iniziato a sentire dolore agli ...