Tabellone Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Alcaraz guida il seeding | quattro azzurri al via

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilprincipale del torneodi, ultimo grande appuntamento della stagione tennista prima delle Atp Finals di Torino. Questa competizione rappresenta l’ultima occasione per i vari atleti di poter conquistare preziosi punti in ottica race. Are il main-draw è il numero uno del ranking Atp, lo spagnolo Carlos, ma a completare il parterre di stelle saranno anche Rafael Nadal, Novak Djokovic, Casper Ruud, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Per quanto riguarda glipresenti il fresco vincitore del torneo di Napoli, Lorenzo Musetti, e Jannik Sinner. Al via pure Fabio Fognini, entrato come lucky loser al posto dell’acciaccato Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, riuscito a passare le qualificazioni. Ecco ...

Il mancino di Barcellona, in passato n.17 al mondo e finalista al1000 di Montecarlo , per ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022QUI ILAGGIORNATO DEL1000 DI PARIGI - BERCY Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Carlos in conferenza stampa dopo la vittoria su Dimitrov: “Non è che essere numero uno renda impossibile perdere. Anzi…” Il numero uno del mondo più giovane di sempre, Carlos Alcaraz, arriva ai suoi u ...Ottavi fatali per Simone Bolelli e Fabio Fognini nel tabellone del doppio del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. I due azzurri, dopo aver sconfitto all’esordio il messicano Santiago Gonzalez ed il ...