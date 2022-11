Superbonus | arriva la riduzione | si scende dal 110 al 90%

(Di venerdì 4 novembre 2022) Addio al110%. La misura tanto voluta dal Movimento Cinque Stelle nel precedente governo potrebbe restare, ma essere anche profondamente modificata. Gli sconti edilizi saranno meno generosi, con il bonus che potrebbere dal 110 al 90% per i condomini e non essere accessibile per redditi che superano una certa soglia. Il Consiglio dei L'articolo proviene da Inews24.it.

