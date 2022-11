Superbonus al 90% | ecco come cambia | dentro anche le villette ma i paletti saranno rigidi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilcambierà. E profondamente. Il beneficio fiscale non sarà più del 110 per cento. Scenderà fino al 90 per cento massimo. Ma, e questa è un?altra...

Manovra importante, quella prevista dal nuovo governo per il 2023, da più punti di vista e i bonus edilizi sono chiaramente nell'occhio del ciclone. Lo chiameremo, d'ora in poi, Superbonus 90%, dunque, dal momento che è questo lo sconto massimo da prevedere sui lavori. Gli interessati da questa nuova percentuale sono i condomini ma, se è vero che l'agevolazione è inferiore, d'altra parte rientreranno in gioco anche le villette. Per le case unifamiliari, tuttavia, saranno inseriti dei paletti molto rigidi per ottenere l'agevolazione. Superbonus 2023 prorogato, ma cambiano percentuale e requisiti per ottenere la detrazione su condomini e case unifamiliari.