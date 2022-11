Superbike | Rinnovato accordo con Portimao | in calendario fino al 2027

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Round del Portogallo è presente dal 2008, con la sola eccezione del 2016(PORTOGALLO) - L'Autodromo Internacional do Algarve e Dorna WSBK Organization hanno raggiunto unper far sì ...

Lo Speciale

PORTIMAO (PORTOGALLO) - L'Autodromo Internacional do Algarve e Dorna WSBK Organization hanno raggiunto un accordo per far sì che il round del Portogallo del Mondiale rimanga in calendario. Il Round del Portogallo è presente dal 2008, con la sola eccezione del 2016. KTM RC 8C 2023 ELETTRONICA AFFINATA Tanto per cominciare sulla nuova RC 8C troviamo un... con pneumatici Pirelli Diablo in misura 120/70 e 180/60. La nuova KTM RC 8C 2023. Tra i tanti temi di interesse di questa annata nel WorldSBK anche il confronto tra la Casa giapponese e quella tedesca.