Strateghi del centrosinistra alle prese col pericolo Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Poiché il governo è mosso da “logica incendiaria”, come dice Enrico Letta, visto che è “a tratti reazionario” come denuncia Giuseppe Conte, poiché insomma secondo loro Giorgiacomprime i dir... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti