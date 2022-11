Spending review in Italia | quanto si potrà risparmiare

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Ladei ministeri ”è una misura necessaria” e le risorse ”serviranno per mitigare e calmierare le bollette delle famigliene”. E’ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa, dopo il via libera alla Nadef da parte del Consiglio dei Ministri. “Ciascuno dovrà fare qualche piccolo sacrificio di taglio di spesa: 800 milioni nel 2023, che salgono a 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi nel 2025”. La norma, ricorda, ”è norma prevista anche dal Pnrr come mile stone e intendiamo rispettarla. Il ministero dell’economia dà l’esempio assorbendo oltre la metà dei risparmi e ciascun ministero, in modo entusiasta, farà la sua parte, come è giusto che sia in questo momento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.