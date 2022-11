Spagna | brilla la stella di Riquelme | ‘Roro’ preselezionato da Luis Enrique

Vitinha 5,5 - Noncome al solito. Si vede poco in fase di costruzione e fa poco filtro senza ... Allenatore: GaltierArbitro: Del Cerro Grande () VAR: Martinez Munuera () Ammoniti: ...Ottimo risultato per il giovane ballerino monrealese Giosuè Micalizzi che, in coppia con la palermitana Myriam Spina è arrivato tra le prime posizioni in una importante competizione sportiva inQuando si parla di marketing territoriale, promosso e aiutato dall’alta cucina, bisognerebbe tenere presente San Pellegrino Sapori Ticino, rassegna annuale di cene con regia di chef blasonati ospitate ...Leonor di Spagna è protagonista alla consegna dei Premi Principessa delle Asturie. Abito di paillettes e discorso molto applaudito, compleanno perfetto ...