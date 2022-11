Sorteggio Europa League | data | quando si svolge | possibili avversarie della Roma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Grazie alla vittoria per 3-1 sul Ludogorest, laè riuscita a restare in, chiudendo al secondo posto del proprio girone e qualificandosi per i playoff del prossimo mese di febbraio. In palio un posto negli ottavi di finale e sarà un turno molto complicato per la squadra di Mourinho, che si troverà di fronte le retrocesse dalla Champions, cioè coloro che hanno chiuso al terzo posto il girone. C’è lo spauracchio Barcellona, ma attenzione anche al Siviglia, regina incontrastata dell’nell’ultimo decennio. Ci potrebbe essere un possibile incrocio con il Bayer Leverkusen dell’ex Schick, mentre al momento spaventano meno le sfide con Ajax, Shakthar, Sporting Lisbona e Salisburgo, quest’ultima vista in azione contro il Milan due giorni ...