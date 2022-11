Sorteggio Europa League | data | quando si svolge | possibili avversarie della Juventus | orario | tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo una fallimentare campagna in Champions, lasi è ritrovata retrocessa in. La squadra di Allegri ha ancora latà di salvare la propria stagione europea in una competizione dove si presenta certamente tra le favorite a questo punto per la vittoria finale. Da dimenticare ci sono gli ultimi mesi in Champions, con una sola vittoria e ben cinque sconfitte (mai nessuna squadra con 3 punti era riuscita a chiudere al terzo posto). Adesso ci saranno gli spareggi die per lapotrebbe essere un clamoroso incrocio con il grande ex Cristiano Ronaldo, visto che il Manchester United ha chiuso al secondo posto il proprio girone. Da non sottovalutare nemmeno la sfida con l’Union Berlino, capolista in ...