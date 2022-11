Sophie Anderson mostra le stomie | “Tre sintomi del cancro all’intestino che devi sapere”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 4 novembre 2022), 24, assistente didattica del Cambridgeshire, aveva solo 22 anni quando le è stato diagnosticato il, ma la ragazza aveva manifestato i primigià all’età di 18 anni. Ildiè ora in remissione e ha dichiarato al The Independent che è determinata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia, soprattutto tra i giovani.ha rivelato treche tutti dovremmo conoscere: “È così importante riconoscere i, come la perdita di sangue, il gonfiore o la stanchezza, anche se si è giovani, quando è facile ignorare certe cose e pensare che passeranno“. Era stata proprio la sua giovane età a indurre i medici a escludere l’ipotesi di un ...