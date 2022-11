Soldi e trivelle | Meloni | oltre 30 miliardi per l' emergenza energetica

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un intervento corposo contro il caro energia: il presidente del Consiglio, Giorgia, lo aveva annunciato e con l'aggiornamento della Nadef ereditata dal governo Draghi per la sola parte tendenziale 'libera' risorse per 21da destinare interamente a famiglie e imprese alle prese con le mega-bollette. Risorse reperite, in parte, con la maggiore crescita del Pil: per il 2022 si prevede un +3,7%, al rialzo rispetto al 3,3% ipotizzato nello scenario tendenziale dall'esecutivo Draghi. Per il 2023 invece è previsto un +0,6%, lo stesso della precedente versione del documento. La stima per quest'anno risulta comunque prudente rispetto agli ultimi dati Istat, che ha certificato una crescita dello 0,5% nel terzo trimestre dell'anno - quando l'Upb parlava di -0,2% - lo 2,6% in termini tendenziali e una crescita acquisita del 3,9% per il 2022. ...