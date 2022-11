Soldi e nucleare | che succede se la Russia si prende il porto turco?

(Di venerdì 4 novembre 2022) Cosa accadrebbe se nel sitodi Mersin-Akkuyu, dove Rosatom sta costruendo la prima centralein Turchia, ilfosse nelle piene disponibilità di Mosca? La circostanza è data dal processo di privatizzazione dello scalo, al momento diviso tra turchi e russi, ma con insistenti voci che danno la quota russa salire alla quasi maggioranza per via della estrema esigenza di liquidità che Ankara ha (l’inflazione è all’85% e le urne si avvicinano). Conseguenze La prima conseguenza sarebbe di carattere logistico e militare: ovvero che la Marina russa avrebbe, in un momento delicatissimo per gli equilibri euromediterranei, un punto di appoggio/osservazione nel Mediterraneo orientale, a poche miglia da Cipro e dai giacimenti di gas Mercury, Glauko, Zohr. Lì inoltre è iniziata la costruzione di un radar militare russo, proprio a ...

