Sniffa davanti alla stazione | il video choc in pieno giorno

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il leader leghista condivide un filmato che documenta l'ennesimo episodio di degrado in. Poi sui social commenta: "E c'è pure chi propone leggi per la droga libera…"

PadovaOggi

PADOVA - Un video choc giratoalla stazione ferroviaria di con una persona chedroga. È quanto postato oggi su Twitter dal ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il commento del segretario della Lega è: 'E c'...cocaina all'ingresso del Municipio di Appiano Gentile, giovane di 22 anni fermato dai Carabinieri e segnalato come assuntore. Stava sniffando cocainaa tutti, in piazza Libertà Una sera ... Un uomo sniffa davanti alla stazione di Padova, Salvini posta il video e pizzica chi vuole la liberalizzazione Le sequenze, divulgare in rete dal canale Telegram "Wecolme to favelas" e condivise poi da Salvini, sono state registrate da un passante davanti alla stazione di ... che avvicina il naso alla polvere ...tra i primi a postare il video di un uomo che alla fermata dell'autobus della stazione di Padova sniffa, probabilmente cocaina, distesa su uno smartphone. «Stazione ferroviaria di Padova. E c’è pure ...