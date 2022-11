Sgarbi | ' San Siro non si tocca Lo dice la legge | non autorizzeremo mai la demolizione'

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un messaggio che non farà piacere a Milan e Inter: "Il Meazza non sie non lo, è la". Lo ha dichiarato oggi il neo sottosegretario alla Cultura, Vittorio. San"è ...

Un messaggio che non farà piacere a Milan e Inter: "Il Meazza non si tocca e non lo dice, è la legge". Lo ha dichiarato oggi il neo sottosegretario alla Cultura, VittorioSiro "è del '26, sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma, quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù. Se serve un vincolo lo ...Vittorio, sottosegretario alla Cultura, con il direttore di Brescia Musei Stefano Karadjov ...a Toscolano Maderno Possibili grazie a finanziamenti che ho fatto arrivare attraverso Intesa...Il neo sottosegretario alla Cultura: "Lo stadio è del 1926, c'è un vincolo automatico. Capisco il sindaco Sala ma questo errore non si farà" ...Che, intercettato dall'Ansa e dal Corriere, ha detto: «Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi ma è la legge». San Siro, ha spiegato Sgarbi, «è del '26, sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma ...