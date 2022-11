Sgarbi | ‘priorità al Ministero della Cultura è difesa del paesaggio | no a eolico in natura’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “La mia prima iniziativa come Sottosegretario alsarà ladel. Impedire che l’Italia sia terra di conquista delle mafie, come è già accaduto al Sud”. Questa la priorità del Sottosegretario allaVittorio, intervistato questa mattina da Italiaambiente a margine124esima edizione di Fieracavalli, a Veronafiere. “In questo territorio ad esempio qualcuno ha voluto l’orrore delle pale eoliche ad Affi (VR), che non sono altro che il segnopresenzamafia nel nord Italia. Ancor peggio c’è il fotovoltaico a terra in campo agricolo, capace di distruggere le coltivazioni che invece vanno difese, anche in un rapporto con l’Europa. Il ...