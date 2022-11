Serie A probabili formazioni LIVE | Allegri ritrova tre big | derby di Roma senza Milinkovic-Savic e forse Immobile

... posticipo della dodicesima giornata dellaB 2022 - 2023 ; calcio di inizio previsto per le ... Leformazioni di Cittadella - Modena CITTADELLA (4 - 3 - 1 - 2) : Kastrati; Cassandro, ...La grande novità riguarda l'esordio di Helbiz Media , che trasmetterà il campionato diB ... Leformazioni FROSINONE (4 - 3 - 1 - 2) : Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; ...Le probabili formazioni di Empoli e Sassuolo: Dionisi si affida a Frattesi, Ismajli per sostituire l'infortunato De Winter ...Le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 4 al 6 novembre e i precedenti L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli ...