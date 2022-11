Sedato e intubato Così Sandro Ruotolo ha rischiato di morire

per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto" il suo racconto e il successivo ringraziamento al Servizio ...per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto, avvenuto oggi pomeriggio. Ringrazio pubblicamente queste ...Migliaia di messaggi di incoraggiamento ed auguri. L'assessore alla sanità laziale, Alessio D'Amato, lo è andato a trovare ...L’esperto, tramite un tweet duro, ha criticato aspramente la scelta dell’esecutivo. “Smettetela con la favoletta dei medici no-vax reintegrati per la carenza di personale. È una scelta politica per ...