Scheda SIM | fate attenzione a questa truffa | così duplicano i vostri dati

(Di venerdì 4 novembre 2022) In queste ore si sta diffondendo in rete una nuovariguardante laSim. Adesso itori puntano a duplicare i: come difendersi. Nelle ultime ore anche in Italia si sta diffondendo unache riguarda laSim. Il nuovo obiettivo dei cyber-criminali infatti è quello di duplicare idegli utenti: L'articolo proviene da Inews24.it.

CorCom

... 12GB RAM + 256GB UFS, Schermo AMOLED 120Hz ebay 719 669 Vedi offertaTECNICA display: ... (8)/12GB di RAM LPDDR5 128/256GB interna connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR, Dual+ ...Latecnica, d'altronde, non è quella di un top di gamma bensì quella di uno smartphone di ... Per quanto riguarda la connettività, lo smartphone pieghevole di Huawei è un dualche si collega ... iSim: sostituirà Sim e eSim sui dispositivi mobile In queste ore si sta diffondendo in rete una nuova truffa riguardante la scheda Sim. Adesso i truffatori puntano a duplicare i dati: come difendersi.sim fisica, ovvero chip con i parametri memorizzati che sposti da un telefono all'altro. ... le dimensioni del supporto di plastica negli anni si e' ridotto. Attualmente quasi tutti gli smartphone ...